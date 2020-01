Jari osti Virosta lähes uuden Kian – sitten alkoi puolitoista vuotta kestänyt taistelu ennen kuin auto oli ajokelpoinen

Viking Motors on Viron suurimpia ja tunnetuimpia autokauppiaita, joka myös on Kian maahantuoja.

Takuu on voimassa

– Viking Motorsissa nuori myyjä myönsikin minulle heti, että on kuullut vastaavista ongelmista Kia Optimoissa. Vika on ilmeisesti ohjauslaitteissa. Ääni kellossa kuitenkin muuttui, kun paikalle tuli vanhempi, minulle auton myynyt myyjä, joka kiirehti heti kertomaan, ettei ole koskaan kuullutkaan mistään vastaavasta.

Viking Motorsista Vilhunen autoineen ohjattiin omaan merkkihuoltoon, jossa huollon esimies oli Vilhusen mukaan sitä mieltä, että autossa on mennyt kaistavahti päälle. Kun se otettaisiin pois, auto olisi kaikin puolin kunnossa.

– Sillä kertaa uskoinkin selityksen, mutta myöhemmin huomasin, että kaistavahdille on oma merkkituli, eikä se voi olla huomaamatta päällä.

Heti tärppäsi

– Tämän ulkopuolisen huoltofirman esimies totesi heti, että vikaahan täällä on. Näyttää siltä, että ohjaustehostin menee päältä pois aina, kun on ajettu pidempää matka-ajoa. Hän pyysi lausunnostaan 50 euroa ja sain sen mukana kirjallisen raportin auton viasta. Se kädessäni marssin sitten takaisin Viking Motorsiin.

Haistattelun asteelle

– Ei siihen suhtauduttu vakavasti. Ei siitä ollut mitään apua. 50 euron laskuakaan he eivät suostuneet maksamaan ja vihjaisivat, että sehän voi olla jonkin kaverini tekemä. Se oli mielestäni aika erikoista toimintaa isolta autoliikkeeltä.

– Hän ilmoitti, että autooni on tilattu puuttuva varaosa ja kysyi, että milloin ehdin tuomaan autoni paikalle, niin pannaan kuntoon se ohjaustehostin. Soittaja oli sama mies, joka aiemmin oli useasti väittänyt, ettei autossa ole mitään vikaa.

Kyseessä tyyppivika?

Jari Vilhunen on yhä sitä mieltä, että Kia Optima on lähtökohtaisesti hyvä auto. Hän on siihen täysin tyytyväinen nyt, kun se saatiin ajokuntoon.