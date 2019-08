"Ostajat" varastivat nurmijärveläismiehen tunteella tuunaaman BMW:n törkeästi kesken koeajon – työnsivät omistajan ulos autosta: "Idiootit melkein ajoivat ihmisten päälle"

"Idiootit melkein ajoivat ihmisten päälle"

Koeajo sujui ongelmitta, ja he olivat pysähtyneet Myllypuron K-Marketin parkkipaikalle. Miehet ilmaisivat halunsa ostaa auton, ja sanoivat Arakelyanille, että tämä ajaisi auton loppumatkan, jonka aikana he siirtäisivät sopimansa myyntihinnan hänen tililleen.

"Ei siitä ehjää kohtaa löytynyt"

Alaikäistä tekijää epäillään useista autovarkauksista

Marko ”Fobba” Fors Helsingin poliisin nuorisorikosryhmästä kertoo MTV Uutisille, että poliisi tutkii tällä hetkellä useampaa tapausta, joissa auto on pyydetty koeajoon ja anastettu sen aikana. Rikosten pääepäilty on alaikäinen henkilö, ja hänellä on teoissaan ollut mukana vaihtelevia ystäviä. Tapauksia on ollut myös Helsingin ulkopuolella.