Jarkko vei Teslansa huoltoon ja sitten alkoi outo vyyhti, joka johti lopulta rikosilmoitukseen – "Teslalla ajetaan Kalliossa, onko jotain selitystä ennen kuin soitan poliisille?"

– He sanoivat, että uusi rengas pitää tilata ja joutuu odottamaan. No mikäs siinä, ajattelin, että kyllähän ihminen voi luottaa, että autokorjaamo saa yhden renkaan vaihdettua, Jokelainen kertoo.

"Onko jotain selitystä ennen kuin soitan poliisille?"

– Siinä ei lukenut kilometrimäärä, vaan että auto on driving-tilassa (ajossa). Katsoin että autolla ollaan ajamassa Mechelininkatua pitkin Kallioon päin. Soitin korjaamolle ja kysyin, että koska auto on valmis, sieltä he kertoivat, että rengaspaineanturissa on pieni häikkä ja vielä kestää. Sitten kysyin, että missä se auto on? Sieltä vastattiin, että se on tuossa jossain pihalla, jolloin sanoin, että eikä ole, vaan auto kurvailee nyt Kalliossa, että onko jotain selitystä tälle ennen kuin soitan poliisille?