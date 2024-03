Jari-Matti Latvalan tiimi loistoasemissa – tallipomolta tärkeä viesti kuljettajilleen

Rovanperä voi lähteä tarkkailemaan tilannetta lauantain erikoiskokeille, mutta Evansilla ja Katsutalla riittää taisteltavaa. MM-sarjaa johtava Hyundai-kuljettaja Thierry Neuville on nimittäin Toyota-kaksikon tuntumassa.

– Neuville on lähellä ja paine on päällä. Kalle pystyy ottamaan nyt vähän rennommin, mutta Elfynin ja Takamoton erot Neuvilleen ovat pienet. Siinä on kilpailua huomista ajatellen, Latvala ennakoi.