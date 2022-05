Jari-Matti Latvalalla kova luotto Ogieriin Sebastienien taistossa – "Kaikista vahvimmat kortit ovat hänellä"

Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala kokee, että Ogier on vahvempi kaksikosta Portugalin sorateillä. Loeb nimittäin keikkuu edelleen Monte Carlon voittonsa myötä MM-sarjassa neljäntenä ja joutuu etujoukoissa reitille.

– Loebilla on hetki aikaa sorakisasta, eikä hän ole itse asiassa kertaakaan ajanut tuolla Pohjois-Portugalissa. Nyt hänellä on vielä neljäs lähtöpaikka, niin se ei ole paras tilanne, Latvala sanoo MTV Urheilulle.

– Ogierilla on aika paljon vahvempi etu nyt siihen kisaan. Tietysti sen lisäksi Ogier tykkää tosi paljon Portugalin kisasta ja on voittanut sen monta kertaa. Siihen nähden hänellä on hienot mahdollisuudet. Kaikista vahvimmat kortit ovat hänellä.