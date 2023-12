Jari-Matti Latvalalta paljastus – näin monta uutta kilpuria MM-sarjan avauksessa

Rallin MM-sarjan kilpailujen lisäksi Toyota on viimeistellyt uutta GR Yaris Rally2 -autoaan, joka saa todellisen tulikasteensa MM-kauden 2024 avauskisassa Monte Carlossa.

Vaikka autoa on testattu monen eri kuskin toimesta monissa eri olosuhteissa ja ajettu ralleja Japanissa, on ensimmäinen iso näytönpaikka uuden auton suorituskyvystä juuri Montessa. WRC2-luokka on tunnetusti ollut Skodan temmellyskenttä, mutta sitä pakkaa tulee nyt sekoittamaan Toyota uudella autollaan.