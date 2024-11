Jari-Matti Latvala vahvisti yllättävän päätöksen

Latvala aloitti rallin MM-sarjassa kisaavan Toyotan tallipäällikkönä vuonna 2021. Hänen komennossaan Toyota on voittanut sekä kuljettajien että valmistajien MM-sarjan kolmesti.

Tämän kauden rallin MM-sarjaa on jäljellä Japanin kilpailu. MM-sarjan kärjessä on Hyundain Thierry Neuville. Hyundai on keulilla myös tallipisteissä.