Jari-Matti Latvala täysin äimistynyt Kalle Rovanperän suorituksesta Keniassa – "Minulla ei ole enää sanoja"

- Kokonaisuutena tämä oli ihan huikea viikonloppu. Toyota on saavuttanut viimeksi samanlaisen tuloksen 29 vuotta sitten. Silloin oli Celica, joka oli 90-luvun huippuauto. Nyt eletään 2020-lukua, ja se on Yaris, joka on huippuauto, Latvala suitsutti MTV Urheilulle.