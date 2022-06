Jari-Matti Latvala johdatti tallinsa poikkeukselliseen saavutukseen lähes 30 vuoden tauon jälkeen – "Me vihaamme häviämistä"

Legendaarinen Safari-ralli näytti jälleen kerran, miksi se on MM-sarjan rankin osakilpailu. Useat kuljettajat olivat pahoissa ongelmissa savanniteillä – yhtä poikkeusta lukuun ottamatta: Toyotan nelikko selvitti haasteen ilman isompia murheita.

Autonvalmistajan neloisvoitto on harvinaista herkkua MM-sarjassa. Viimeksi tempussa oli onnistunut Citroen vuonna 2010 Bulgariassa. Toyotan edellinen neloisvoitto oli tullut vuonna 1993.

- Tämä on poikkeuksellinen tulos. Siitä on lähes 30 vuotta, kun Toyota teki saman täällä Safarissa, tallipäällikkö Jari-Matti Latvala iloitsi.

- Tämä on harvinainen hetki. Voin vain kiittää tiimiä ja kuljettajia siitä, miten hienoa työtä he ovat tehneet.

MM-sarjan historiassa on nähty nyt kaikkiaan 13 neloisvoittoa. Vuoden 1990 Portugalin rallissa Lancia-kuljettajat valloittivat peräti viisi kärkisijaa.

- Kun teemme yhdessä tätä työtä ja elämme yhdessä tätä henkeä, me voimme tehdä yhdessä tällaisia tuloksia. Ja me voitamme, koska me vihaamme häviämistä, Latvala latasi.