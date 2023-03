Jari-Matti Latvala harmitteli Esapekka Lapin ulosajoa – ennustus kävi toteen

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Sen jälkeen Toyotan Sebastien Ogier otti komennon ja on kruisailemassa selvään voittoon jälleen kerran. Mieheltä löytyy vyöltään jo ennestään kuusi voittoa Meksikon auringon alta.

– Harmillista, että voittotaistelu päättyi niin aikaisin lauantaina. Ogier sanoi myös, että ei toivonut, että niin kävisi. Tämä on rallia. Kovaa pitää mennä, mutta virheitä ei saisi tulla. Välillä vaan se raja pitää hakea ja joskus sitten rankaisee rajusti.

Latvala oli mielissään omien kuljettajiensa esityksistä. Viime kaudella Toyota oli Meksikon kaltaisissa kovapintaisissa ja rajuissa soraralleissa ongelmissa, mutta ennen sunnuntain erikoiskokeita tiimillä on kaksoisjohto ja Kalle Rovanperä säestää neljäntenä. Toyotan kaksoisvoittoa yrittää kammeta vielä Hyundain Thierry Neuville , joka jahtaa toisena olevaa Elfyn Evansia vain reilun neljän sekunnin päässä.

– Meille päivä on ollut erittäin hyvä. Olemme erittäin tyytyväisiä poikien suorituksiin. Olemme kaksoisjohdossa, vaikka tietysti Elfynin osalta tilanne on vielä tiukkaa kamppailua tällä hetkellä. Hän on kuitenkin pystynyt pitämään kakkostilan. Katsotaan, mitä sunnuntai tuo tullessaan, Latvala summasi.