Toyota-tähti rysäytti pelottavasti ulos – Latvalan mukaan vertailu Breenin turmaan ontuu: "Kaikki huonot asiat, mitä yhdelle ihmiselle voi sattua..."

Puolustava maailmanmestari Kalle Rovanperä johtaa kilpailua, mutta tiimin kaksi muuta kuljettajaa joutuivat keskeyttämään. Takamoto Katsuta jäi reitille jo aamupäivän lenkillä laturivian vuoksi, kun taas MM-sarjaa ennen Portugalia johtanut Elfyn Evans ajoi rajusti ulos päivän toiseksi viimeisellä pätkällä.

Walesilaiskuskin auto oli ulosajon jälkeen rajussa kunnossa. Tallipäällikkö Jari-Matti Latvalan mukaan ulosajo sattui isosta vauhdista. Sekä Evans että kartanlukija Scott Martin piipahtivat sairaalassa tarkistuksessa varotoimenpiteenä.

– En osaa sanoa tarkkaan, mikä vauhti on ollut. Mitä nyt Jonnen (Rovanperän kartanlukija Halttunen) kanssa juttelin, niin ulosajo oli tapahtunut kovavauhtisessa paikassa, jossa on paljon teräviä mutkia. On se varmaan nelosvaihteen paikka ollut, Latvala sanoi MTV Urheilulle.

– Elfynin kanssa en ole vielä ehtinyt jutella, mutta hän ja Scott ovat kunnossa. He menivät käymään nopeasti sairaalassa tarkistuksessa, että kaikki on ok, Latvala vahvisti helpottavan tiedon.

Latvala ei myöskään osannut vielä myöhään perjantai-iltana kertoa, minkä takia auto lipsahti Evansilta lapasesta.

– En tiedä ihan tarkkaan, mutta sen tiedän, että erikoiskoe on tosi hankala. Siellä mennään puiden välissä ja on paljon hämääviä paikkoja. Ilmeisesti tosi nopealla osuudella on ollut joku hämäävä paikka, josta sitten auto on mennyt ulos ja osunut puihin, Latvala kertasi.

– En tiedä, oliko sekaannusta nuottien kanssa vai mitä. Samalla pätkällä on aiemminkin tapahtunut. Thierry (Neuville) ajoi ulos samalla erikoiskokeella viime vuonna.

Latvalan mukaan Evansin ulosajo oli osoitus nykyisten putkirunkoisten ralliautojen turvallisuudesta. Hyundai-kuski Craig Breenin traaginen kohtalo viime huhtikuussa on edelleen kaikkien mielessä, mutta Latvala nosti esiin tärkeän pointin.

– Pitää muistaa, että nämä autot ovat tosi turvallisia. Tämä oli siitä taas osoitus. Jos mietitään Breenin tapahtumaa, niin siinä ei tavallaan ollut kyse auton turvallisuudesta. Kaikki mahdolliset huonot asiat, mitä yhdelle ihmiselle voi elämässä sattua, niin ne tapahtuivat siinä tilanteessa, Latvala kertoi.

– Todellisuudessa nämä autot pystyvät ottamaan aika kovia iskuja vastaan niin kuin tänään nähtiin. Auto on mennyt aika kovasta vauhdista puihin.

Vaikka Toyota menetti kaksi autoa merkkimestaruuskamppailusta, lämmitti Rovanperän kova suoritus toiselta lähtöpaikalta tallipomon mieltä.