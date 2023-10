Jari-Matti Latvala ilahtui suuresti – "Nythän se on tänne kallellaan"

Keski-Euroopan MM-ralli 25.-29.10. Ke: Testierikoiskoe klo 17.00 alkaen To: EK:t 1-2 klo 14.45 alkaen Pe: EK:t 3-8 klo 10.35 alkaen La: EK:t 9-14 klo 9.00 alkaen Su: EK:t 15-18 klo 9.00 alkaen

Yksi merkittävä uudistus on Latvian MM-rallin tuleminen ensi kertaa mukaan WRC-karkeloihin. Ensi kesänä onkin luvassa kolmen todella nopean sorarallin putki, sillä kesäkuun lopussa ajetaan ensin Puolassa, jonka jälkeen WRC-tähdet nähdään Latviassa ja Suomessa.

– Kalenterihan vaikuttaa ihan hyvältä. Nythän se kalenteri on tänne Pohjois-Eurooppaan kallellaan. Siellä on rallit Jyväskylässä, Ruotsissa, Puolassa ja Latviassa. Logistisesti se on meille tosi hyvä juttu, Latvala hehkuttaa MTV Urheilulle.