Kalle Rovanperä tunnusti avoimesti MM-taiston painolastin

– Tämä tilanne antaa hyvää painetta. Yleensä on parempi juttu, kun on pientä painetta pärjätä hyvin, Rovanperä puntaroi.

– Silloin on terävämpi ja yleensä silloin tekee parempaa työtä. Seuraavassa kisassa lähestymistapana on tehdä hyvää duunia lähtöviivalta alkaen ja puskea kohti mestaruutta.

– Pistetilannekin on nyt tiukempi kuin viime vuonna. Painetta on nyt enemmän ja fiilis on muutenkin jännittyneempi ennen kahta viimeistä kisaa. Kun vastassa on tallikaveri, vääntö on aika ystävällistä ja ainakin rehtiä, koska meillä on samanlaiset autot ja sama tiimi. Tästä pitäisi tulla hyvä taisto, Rovanperä ennakoi.