Kalle Rovanperä taisteli Keniassa loistolauantain - "Olo ei ole mikään paras mahdollinen"

Haastavien olosuhteiden lisäksi Rovanperä kärsi myös pienestä flunssapöpöstä. Silti suomalaistähti tykitti pätkät läpi huimaa vauhtia. Rovanperän johtoasema ennen sunnuntain kuutta viimeistä erikoiskoetta on 40,3 sekuntia ennen tallikaveri Elfyn Evansia.

- Olo ei ole mikään paras mahdollinen. Olen tuntenut oloni tosi väsyneeksi tänään. En tiedä, mistä se johtuu, mutta tuntuu, että ei ole yhtään energiaa. Nyt olo on vähän parempi sentään, Rovanperä sanoi MTV Urheilulle lauantain iltahuollossa Naivashassa.

Vaikka Rovanperän johtoasema näyttää muhkealta, on Kenian MM-ralli todistanut, että mikään ei ole varmaa ennen kuin maali on saavutettu.

- Kuten olemme nähneet, niin mikään ero ei ole riittävästi. Huomenna on vielä pitkä päivä luvassa. Pitää vain malttaa ja keskittyä ajamiseen kunnolla, Rovanperä sanoi.

- Huominen on normaalia pidempi sunnuntai, joten on vain pakko pysytellä hyvässä rytmissä. Tietenkin voitto on tavoitteena.