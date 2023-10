Kalle Rovanperä paljasti koomisen sananvaihdon Jonne Halttusen kanssa – suomalaistähdeltä täpärä pelastus läheltä piti -tilanteessa

Ennen lauantain iltapäivän pätkiä Rovanperä on kisassa toisella sijalla.

– Laskemattakin tietää, että pitää nyt vain ajaa maaliin. Thierryllä ( Neuville ) on iso pusku päällä voiton eteen, niin oli selvää, että hän tulee menemään ohi, kun ottaa tuollaisessa kelissä riskit pois.

– Jos saamme jonkinlaiset järkevät pisteet, niin homma on varma. Se on nyt suunnitelma. Ei oikeastaan jännitä, muta fiilis on toki nyt erilainen. Ei ole kovin nautinnollista vain yrittää selviytyä, Rovanperä totesi.