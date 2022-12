Jari Isometsältä suoraa puhetta Norjan kisaviikonlopusta: "Niin paska kisa – varmaan 20 hiihtäjää olisi pitänyt hylätä"

– Viimeisinä vuosina on ollut kärki on ollut norjalaiset, venäläiset ja Iivo (Niskanen). Nyt kun siellä ei ole venäläisiä eikä Iivoa, niin se ei yllätä, että kymmenen joukossa on yhdeksän norjalaista. Se on tämän hetken tilanne ja se pikkuhiljaa tasoittuu, kun Iivo tulee kehiin, Isometsä toteaa.