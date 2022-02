Jari Isometsä ennakoi: nämä kaksi asiaa syövät sunnuntaina Iivo Niskasen mahdollisuuksia – "Mitali olisi yllätys"

– Perinteinen sopii Iivolle hyvin. Siinä ei ole mitään ongelmaa. Vapaa ei niinkään. Minun silmissäni miesten kisaan on yksi ja ainoa voittajasuosikki ja se on Hans Christer Holund . Tuollainen vitinen, paljon jyrkkäpiirteistä kuokkaa vaativa nousu sopii hänelle kuin nyrkki silmään. Iivolle se ei niinkään sovi, MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä ennakoi.

– Se, mikä sopii Iivolle hyvin, on se, että siellä on rankat olosuhteet. Se mahdollistaa perinteisellä erojen tekemisen.

– Vitikeli on on aika hyvä peesikeli. Kun vielä tuulee, takana tulevat pystyvät roikkumaan. Jos ajatellaan, että Therese Johaug ei saanut eroja perinteisellä, onko sitten kuitenkin niin, että vaikka latu on rankka, peesihyöty on niin iso, että erojen tekeminen on vaikeampaa?