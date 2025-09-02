Japanin antautuminen päätti toisen maailmansodan 80 vuotta sitten

Atomipommien käyttäminen oli ratkaiseva käänne.

Japanin antautumisesta toisessa maailmansodassa tulee tänään kuluneeksi 80 vuotta. Japanin valtuuskunta allekirjoitti 2. syyskuuta 1945 antautumisasiakirjan, joka päätti toisen maailmansodan virallisesti.

Käytännössä maa antautui jo aiemmin, kun Japanin keisari Hirohito ilmoitti 15. elokuuta 1945 radiopuheessaan Japanin hyväksyneen liittoutuneiden ehdot. Tuota päivää vietetään Britanniassa ja Japanissa toisen maailmansodan päättymisen muistopäivänä.

Yhdysvalloissa sodan päättymistä ja voittoa Japanista (V-J Day) muistellaan tänään.

Eurooppaan rauha aiemmin

Sota oli päättynyt Euroopassa kolme kuukautta ennen Japanin antautumista, kun Saksa antautui toukokuussa. Taistelut Yhdysvaltain ja Japanin välillä Tyynellämerellä kuitenkin jatkuivat.

Ratkaisevaksi käänteeksi muodostuivat ihmiskunnan historian ensimmäisten atomipommien pudottamiset Japanin Hiroshimaan ja Nagasakiin 6. ja 9. elokuuta. Tämän jälkeen Japanin hallitus kääntyi antautumisen kannalle. Japani suostui antautumaan, kunhan keisari saisi säilyttää asemansa valtionpäämiehenä.

Japanin keisarin radioilmoitus antautumisesta ei päättänyt vielä täysin toisen maailmansodan taisteluja. Neuvostoliitto valtasi vielä elokuun lopussa ja syyskuun alussa Kuriilien saaria Japanilta.