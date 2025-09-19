Pommi löytyi Spreejoesta Berliinin keskustassa rakennustöiden yhteydessä.
Berliinissä tuhannet ihmiset ovat joutuneet evakuoitumaan sen jälkeen, kun kaupungin halki kulkevasta Spreejoesta löydettiin torstaina toisen maailmansodan aikainen pommi. Asiasta uutisoi muun muassa saksalaismedia Deutsche Welle.
Löydös tehtiin Mitten kaupunginosassa Berliinin keskustassa. Poliisi asetti löydöksen vuoksi löytöpaikan ympärille turva-alueen, joka on säteeltään 500 metriä. Tiheästi asutun alueen asukkaille ilmoitettiin evakuointimääräyksestä kulkemalla ovelta ovelle.
Evakuointioperaatio saatiin valmiiksi varhain perjantaiaamuna, kertoi Berliinin poliisi. Asukkaiden on arvioitu pääsevän takaisin koteihinsa vielä aamun aikana.
Berliiniläislehti Tagespiegel kertoi, että Mittessä sijaitsevan kaupungintalon hätäsuojaan kertyi pitkiä jonoja, kun sadat ihmiset etsivät sieltä yösijaa. Ihmisiä majoitettiin myös läheisellä koululla, jotta kaikille löytyisi paikka.
Viranomaisten mukaan pommi löydettiin rakennustöiden yhteydessä, kertoo Deutsche Welle. Lehden mukaan ennen suuria rakennushankkeita Saksassa on yleinen käytäntö tehdä tarkastus toisen maailmansodan räjähtämättömien taisteluvälineiden varalta.
Poliisin mukaan pommi sijaitsee noin neljän metrin syvyydessä ja se on liejun peitossa, mikä vaikeuttaa operaatiota, jolla se tehdään vaarattomaksi.
Asiasta uutisoi Suomessa aiemmin Iltalehti.