Toinen maailmansota päättyi Euroopassa 75 vuotta sitten: Kun yli 60 miljoonaa ihmishenkeä vienyt painajainen oli ohi, kansa ryntäsi juhlimaan niin Helsingissä kuin Lontoossakin

– Kansalaiset! Lähes kuusi vuotta Euroopassa raivonnut hirvittävä sota on loppunut. Edessä on rauhan aika, jolloin kärsineet kansat käyvät jälleen rakentamaan niitä suunnattomia vaurioita ja hävityksiä, joita mieletön sota on iskenyt, julisti Paasikivi radiossa tunteikkaasti.