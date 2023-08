Japanissa muisteltiin Hiroshiman atomipommituksen uhreja – pormestari kutsui maailmanjohtajien käsitystä ydinasepelotteesta hulluudeksi

– Johtajien kaikkialla maailmassa on kohdattava se tosiasia, että ydinpelotteen teoria on hulluutta ja, että on välttämätöntä aloittaa nopeasti konkreettiset toimet, jotta pääsemme karusta todellisuudestamme ihanteelliseen maailmaan, Matsui sanoi puheessaan.