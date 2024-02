Jannika B:n mekko käänsi katseet punaisella matolla: "Ihanaa saada tällainen kalaverkko päälle"

– Tämä on Portugalista. Suunnittelija on Ana, mutta nyt tuli black out, enkä muista nuoren designerin koko nimeä. Oli ihanaa saada tällainen kalaverkko päälle. Aina sanon, että sisäinen maailmani on maailman oudoin. Tunnen välillä itseni outolinnuksi ja ulkopuoliseksi kaikesta normaalista. Sitten se näyttää tältä, Jannika B kertoi MTV Uutisille Emma-gaalan punaisella matolla.