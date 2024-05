Asia on tullut vireille Helsingin käräjäoikeudessa 2. toukokuuta. Epäilty rikos on tapahtunut 9. kesäkuuta 2019.

Enbuske on jutun ainoa vastaaja. Asianomistaja on nainen.

Enbuske kommentoi

– Kiistän syytteen ehdottomasti. Olen kohdannut tuossa tilanteessa itse kovaa väkivaltaa, ja oma osuuteni on liittynyt itsepuolustukseen. Olen myös joutunut menemään päivystykseen, toisin kuin toinen osapuoli. Poliiseja ei paikalla ole ollut, hän jatkaa.

View this post on Instagram

– Miksi en tehnyt? Koska asia hävetti, ja miehiin kohdistuva väkivalta on tabu. Lisäksi kyseinen ihminen oli minulle rakas. Viestintästrategisesti olisi varmaan nyt järkevämpää myöntää ja pyydellä anteeksi, mutta en pysty myöntämään asiaa, jota ei ole tapahtunut, hän kirjoittaa.



– Ja tämä on tärkeää: En halua mitään "minä uskon sinua" -viestejä, koska ulkopuolinen ei koskaan voi tietää mitä tällaisissa tilanteissa on tapahtunut, eikä totuus määrity sen mukaan, onko henkilö omasta mielestä miellyttävä. Pyydän myös asiallista käytöstä tapauksen toista osapuolta kohtaan, hän jatkaa.