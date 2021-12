Janni Hussi ajatteli ostaneensa suloisen joulukoristeen – lopputulos olikin karu: "Oliko ihan loppuun asti mietitty"

View this post on Instagram

– On oppinut toisen toimintamallit ja toinen on oppinut sun. Ei tarvitse esittää olevansa mitään muuta kuin on. Epävarmuuden ja jännityksen tilalle on tullut kunnioitus ja luottamus. Alkuhuuman haihtuminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että hommasta tulisi tylsää. Jokainen meistä muuttuu joka päivä, niin myös sä ja sun kumppani, kaveri tai vanhempi. Me usein taannutaan ajatukseen, että tunnetaan lähimmäisemme paremmin, kun todellisuudessa tunnetaan. Ja siksi ei osata enää olla kiinnostuneita heistä. Mä ajattelen, että aidosti kuuntelemalla toista, sä voit oppia joka päivä uutta lähimmistäsi, Hussi kirjoitti aikaisemmin.