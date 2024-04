Janne Katajan tuotantoyhtiö konkurssiin

View this post on Instagram

Hihhihhii Oy:n toimialaan on kuulunut niin elokuvien sekä videoiden tuotanto, tapahtumatuotanto, radio- ja tv-toiminta sekä lelukauppabisnes. Ensimmäinen Pieni lelukauppa perustettiin alkujaan Riihimäelle ja myöhemmin toiminta laajeni Helsingin sekä Tampereen Stockmann-tavarataloihin. Yhtiön viimeisin elokuva on tällä hetkellä teattereissa levityksessä oleva Kyllä isä osaa, joka sai ensi-iltansa maaliskuussa.

Vapaaehtoinen konkurssihakemus on velallisen itse jättämä hakemus, ja konkurssiin asettamisen ehtona on yhtiön maksukyvyttömyys. Yhtiö voi hakeutua konkurssiin, kun se on maksukyvytön, eli ei pysty vastaamaan veloistaan. Käräjäoikeus tekee lopullisen päätöksen konkurssista.