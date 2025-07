Saija Tuupanen hämmentyi tv-ohjelmassa: "Siis todellinen yllätys"

Iskelmätähti Saija Tuupanen yllättyi hänestä etsittyyn tietoon.

Tangokuningatar Saija Tuupanen pääsee vastaamaan hänestä googletettuihin kysymyksiin Tähdet vs. google -ohjelman uudella kaudella.

Ohjelman ensimmäisessä kysymyksessä katsojat haluavat tietää iskelmätähden oikean nimen.

Tieto saa Tuupasen ihmetyksen valtaan.

– Mitä ihmettä! Tämä oli kyllä yllätys. Siis todellinen yllätys.

– Saija Johanna Tuupanen. Kyllä tämä on ihan minun oikea nimeni. En ole törmännyt tällaiseen aikaisemmin.

Tuupovaarasta kotoisin oleva tähti on myös saanut oman kadun kotipitäjään.

– Meidän sukumme on aikanaan mennyt Tuupovaaraan ja se on ollut Tuupasten vaara, ja siitä on tullut kylän nimi. Kylältähän löytyy myös tangokuningattarentie. Olen kiitollinen, että tällainen kunnia on suotu meikäläiselle.

Tuupanen kruunattiin vuoden 2003 Tangokuningattareksi.

