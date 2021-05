Riina on mystisen ja eristäytyneen Bhutanin ainoa suomalaisasukas – näin hän kertoo kokemuksistaan maassa

Etelä-Aasiassa sijaitseva Bhutan on yksi maailman eristäytyneimmistä valtioista.

Puutteellisten osoitetietojen maa

Happosta on maassa hämmästyttänyt esimerkiksi se, ettei maassa käytetä lainkaan roskalaatikkoja.

– Täällä roska-autoilla on samankaltaiset sireenit kuin jäätelöautoilla, ja äänen kuullessaan ihmisten on nopeasti juostava ulos roskiensa kanssa.

– Villieläimet liikenteen seassa ovat myös kummastuttaneet minua. Varsinkin villihevosia on täällä hyvin paljon, ja ne eivät noudata minkäänlaisia liikennesääntöjä.

– Se on myöskin eräänlainen paikallinen nähtävyys, jota turistit kuvaavat.

Tämän vuoksi saapunutta postia täytyy kysellä paikallisesta postitoimistosta, ja korona-aikana maahan saapuneille ruokalähettiyrityksille oma sijainti on kuvailtava mahdollisimman tarkasti.

Yli kolmentuhannen metrin korkeudessa sijaitseva tiikerinpesä on yksi maan päänähtävyyksistä.

Onnellisuus vaurautta tärkeämpää

– Bhutan on maailman ainoa negatiivisten hiilipäästöjen maa. Maan pinta-alasta yli 80 prosenttia on metsän peitossa ja luonnonsuojelu on täällä todella tärkeässä asemassa.