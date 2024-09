Suomi löysi esikuvan massiiviseen Englanti-haasteeseen – tähän Huuhkajat nyt pyrkii: ”Kaikki on uutta”

Keskikentän johtajan Rasmus Schüllerin mukaan Huuhkajat ottaa parhaillaan ensiaskeleita pelitaktiikan ja -systeemin muuttamisessa.

Miten kuvailisit sitä uutta suuntaa, johon Huuhkajat nyt pyrkii?

Schüller:

– Pyrimme ehkä enemmän siihen, että formaatio pysyy samankaltaisena ottelusta toiseen ja voisimme näin rakentaa vahvuuksiamme vastustajasta riippumatta. Haluamme, että meillä on hyvät tuet ympärillä ja ymmärrys siitä, miten haluamme täyttää kentän ja minne pallot. Se on se ajatus ja sitä koko ajan kehitetään.

Antman:

– Pyrimme ainakin pitämään paljon enemmän palloa ja luomaan sitä kautta enemmän maalipaikkoja. Sitä ei kyllä nyt (Kreikka-ottelussa) tapahtunut – ja se on myös minun työni: niiden paikkojen luominen. Joukkueena tarkoituksemme on olla vaarallinen ja prässätä korkealta.

– Henkilökohtaisesti koen, etten päässyt Kreikka-ottelussa hirveän paljon palloon, mutta se on korjattavissa taktisilla asioilla. Olen ehkä ollut kentällä väärissä paikoissa. Tuossa systeemissä on olennaista se, että pitää olla tarpeeksi juoksuja linjan taakse ja tarpeeksi pelaajia linjojen väleissä sekä leveydessä. Uskon, että tuosta tulee hyvä, kun pääsemme vielä kunnolla harjoittelemaan sitä.

Avauskokoonpanossa Kreikkaa vastaan ollut Antman harmitteli yhteisten treenituntien niukkuutta. Tosiasia, joka on sama kaikissa maajoukkueissa kunkin prosessin vaiheesta ja kestosta riippumatta.

– Nyt on vähän selkeämmät ne omat asiat, mitä kentällä halutaan tehdä.

– Kreikka-tappio harmittaa vieläkin, koska kyseessä ei ollut mikään äärettömän hyvä joukkue. Kuitenkin, kun meillä on uusi peliplääni ja kaikki on uutta, ei voi olettaa, että kaikki menee putkeen heti ensimmäisessä pelissä.

Muutaman päivän etäisyys avaustappioon oli tuonut Kreikka-ottelussa takareitensä satuttaneen Schüllerin ajatteluun selkeyttä. Djurgården-pelaajan nimi löytyi otteluaamuna myös Uefan kokoonpanolistasta, joten Schüller nähtäneen illalla tappelemassa palloista Declan Ricen ja Jack Grealishin kanssa.

– Ensimmäinen puoliaika oli parempi kuin toinen. Pallollinen pelaamisemme oli rakenteluvaiheessa ihan ok, mutta murtautumisvaiheessa se oli huonoa myös ensimmäisellä puoliajalla. Meidän on tehtävä vastustajalle eteenpäin puolustaminen paljon hankalammaksi. Meidän on saatava liikkeitä enemmän linjojen taakse ja linjojen väliin myös.

– Pääsimme mielestäni ajoittain kyllä heidän muotonsa sisään, mutta emme käyttäneet sitä hyödyksi. Matalassa blokissa on tietenkin vaikeampi luoda tilanteita, mutta meillä olisi ollut monta kertaa mahdollisuus päästä Kreikan linjan taakse. Jätimme ne mahdollisuudet käyttämättä.

Englannin jalkapalloliitto tiedotti maanantaina, että maajoukkueen kapteeni ja paras maalintekijä Harry Kane pelaa Suomea vastaan uransa sadannessa maaottelussa. Huuhkajat lähtee Wembleyn tiistai-iltaan massiivisena altavastaajana, jonka on venyttävä äärimmilleen.

– Kyllä Englanninkin pelaamisessa on heikkoja kohtia. Näimme esimerkiksi EM-kisoissa Slovenian, jonka kanssa kilpailemme mielestäni tasaväkisesti. He pystyivät haavoittamaan Englantia pari kuukautta sitten. Meilläkin on siihen sauma.

Englannin kanssa maalittoman tasapelin EM-kisojen alkulohkossa pelannut Slovenia eteni Suomen EM-karsintalohkosta lopulta suoraan kisoihin. Suomi voitti Slovenian vuosi sitten kesällä Helsingissä mutta hävisi selvästi vieraissa.

Englannin ja Irlannin ottelu puolestaan opetti Schüllerille, että matalalla Englantia vastaan puolustettaessa syntyy ongelmia heti, jos puolustusmuoto ei pysy aktiivisena.

– Et voi passivoitua, vaikka vastustaja pitäisi palloa pidemmän aikaa. Silloin Englanti löytää ne syöttövälit varmasti. Matalassa blokissa on oltava samaan aikaan aggressiivinen. Irlannille ei ollut ongelma puolustaa matalalta Englantia vastaan, jos he pystyivät pysymään pelimuodossa aktiivisena. Jos ei, ukkoja alkaa juosta linjojen taakse ja välejä löytyy.

Miten analysoit Huuhkajien uuden projektin tilaa ensimmäisen ottelun jälkeen?

Schüller:

– Meillä on ollut hyvä viikko tähän asti – poislukien ensimmäisen matsin tulos. Olemme liikkeellä, mutta paljon pitää parantaa. Kaikki voivat pelaajistossa nostaa tasoaan, jotta voimme olla parempia yhdessä. Sen on pakko olla se meidän vahvuus, että olemme niin hyviä yhdessä ja kuromme siten kiinni esimerkiksi pelaajamateriaalieroa Englantiin.

Antman: