Olympiakomitean vastavalittu puheenjohtaja Petteri Kilpinen on pitkän Tulosruudun viikon vieraana torstaina. Kilpinen lähettää kipakat terveiset edeltäjänsä Jan Vapaavuoren suuntaan.

Kun valta vaihtui Olympiakomiteassa viime lauantaina, Vapaavuori piti lähes 45 minuuttia kestäneen jäähyväispuheen. Sen sävy oli räväkkä.

– Maine on mennyt. Menestys on historiaa. Välit päärahoittajaan eli Opetus- ja kulttuuriministeriöön ovat poikki. Media on poikki, MTV Urheilun Antero Mertaranta muotoili Vapaavuoren sanomaa alustaessaan haastattelua Kilpiselle.

Hän seurasi Vapaavuoren esiintymistä ennen astumistaan puheenjohtajaksi.

– Se oli varmaan turhautuneen miehen puhetta. Varmasti tässä on ongelmia ollut, mutta minä en näe yhtään näistä mainituista ongelmista semmoiseksi, jota ei voisi korjata, Kilpinen totesi MTV Urheilulle Vapaavuoren jäähyväisistä.

Kilpinen kertoo yllä olevalla videolla mielipiteensä Pariisin olympialaisten jälkeisestä mediamyllerryksestä. Lisää Kilpisen ajatuksia suomalaisesta urheilusta kuulet torstain pitkässä Tulosruudussa kello 22.25 alkaen.