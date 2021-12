James Bond -elokuvien tuottajat eivät enää tiedä, miten tarina jatkuu – "Me selvittelemme asiaa, mutta kyllä hän palaa"

James Bond -elokuvien tuottajilla on edessään valtava työsarka. Daniel Craigin seuraajaa ei ole vielä valittu, ja tarinan jatkaminen uusimman elokuvan räjähtävän lopun jäljiltä on melko haastavaa.

Juttu sisältää juonipaljastuksia, joten jos et ole nähnyt uusinta, No Time to Die -elokuvaa ja haluat sen sisällön pysyvän vielä toistaiseksi salaisuutena, älä lue tämän pidemmälle!

Kuinka palauttaa sankari elävien kirjoihin?

/All Over Press

/All Over Press

Kenestä Craigin seuraaja?

– Idris on käynyt epävirallisia keskusteluja studion kanssa ja hänelle on kerrottu, että hänelle on rooli seuraavasta Bond-elokuvasta, jos hän vain haluaa sen, lähde kertoi The Sun -julkaisulle.