Muistatko George Lazenbyn? 85-vuotias Bond-tähti jätti näyttelemisen

James Bond -tähti George Lazenby sairastui dementiaan.

Vuonna 1969 julkaistussa James Bond -elokuvassa Hänen majesteettinsa salaisessa palveluksessa näytellyt George Lazenby, 85, jäi eläkkeelle viime vuoden heinäkuussa. Näyttelijä kertoi tuolloin haluavansa viettää enemmän aikaa perheensä kansa.

Lazenbyn ex-vaimo, tennislegenda Pam Shriver, kertoo tuoreessa Telegraph-lehden kirjoituksessaan Lazenbyn kärsineen terveyshuolista jo jonkin aikaa. Shriver sanoo yrittävänsä viettää vähintään tunnin päivässä aikaa dementiaan sairastuneen ex-puolisonsa kanssa.

– Käymme yhdessä kävelyillä, puhumme lapsista ja kaikista niistä pienistä huolista, joita jokaisella, jolla on iäkäs sukulainen. Hänen dementtiansa vaikuttaa lähimuistiin, mutta hän kertoo tarinoita nuoruusvuosistaan, hän kuvailee.

Ex-pari avioitui vuonna 2002 ja erosi 2008 Shriverin aloitteesta. Pariskunnan katkeraa eroa reviteltiin otsikoissa.

– En teeskentele, että se olisi ollut mitään muuta kuin kauheaa. Emme puhuneet kahteen vuoteen, Shriver paljasti.

– Kun George siirtyy elämänsä viimeiseen vaiheeseen, haluan vain jatkaa tätä myöhäisen sovinnon ja uudistumisen aikaa niin kauan kuin voin.

