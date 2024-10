Kuin Bond-tyttö! Halle Baileyn kohauttaa halloween-asullaan

Pieni merenneito -elokuvasta tuttu Halle Bailey postasi Instagramiinsa kuvia, jotka ovat täysin toisinto Halle Berryn ikonisesta Jinx-hahmosta vuoden 2002 Bond-seikkailusta Die Another Day.

Kuvissa Bailey on pukeutunut elokuvasta tuttuun oranssiin bikiniasuun, valkoiseen vyöhön, sekä sonnustautunut lyhyeen mustaan peruukkiin. Upeat kuvat on muokattu näyttämään siltä, että Bailey on jopa elokuvan lavasteissa.