Onko tässä uusi James Bond? Fanit villiintyivät mahdollisesta vihjeestä

Brittinäyttelijä julkaisi vihjailevan postauksen.

Brittinäyttelijä Aaron Taylor-Johnsonia on veikattu mahdolliseksi James Bondin näyttelijäksi sen jälkeen, kun Daniel Craig jättäytyi pois suosikkiagentin roolista.

Hiljattain Taylor-Johnson julkaisi kuvan Instagramiinsa, jossa poseeraa Omega-merkkinen kello ranteessaan kellomerkin pääkonttorilla Sveitsin Biennessä.

Näyttelijän kerrotaan solmineen sopimuksen Omegan kanssa, jonka kellot ovat jo pitkään koristaneet Bond-elokuvien päätähtien ranteita.

Omegan kellot on nähty Bond-seikkailuissa vuodesta 1995 lähtien ja nyt Taylor-Johnsonin kumppanuus yrityksen kanssa on saanut fanit varmoiksi siitä, että hän on seuraava Bond.

Näyttelijä itse kommentoi kumppanuuttaan ylistävin sanoin.

– Olen aina arvostanut kelloja, mutta erityisesti Omegaa. Nyt tehtaalla käytyäni olen ihmeissäni siitä taidosta, jota tällaisen ylellisen tuotteen valmistaminen vaatii, hän sanoi.

Myös kellofirman toimitusjohtaja kehuu Taylor-Johnsonia ja toteaa tämän olevan monipuolinen näyttelijä, joka taitaa toiminnan, trillerin, romantiikan ja paljon muuta.

Näyttelijän Instagram-seuraajat villiintyivät postauksesta.

– Hei herra Bond. Olemme odottaneet sinua, yksi kirjoittaa

– Kuulenko 007 tunnusmusiikin, toinen kuulostelee.

– Onko tämä vihje, kolmas utelee.

Seuraavan agenttiseikkailun näyttelijästä on liikkunut runsaasti spekulaatioita. Muun muassa Idris Elbaa, Theo Jamesia, Jack Lowdenia ja Stephen Grahamia on arvuuteltu seuraavaksi James Bondiksi.

