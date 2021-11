Henry Cavill vastaa huhuihin, joiden mukaan hän olisi seuraava James Bond – myös näitä näyttelijöitä on veikattu rooliin vuosien varrella

Viimeinen Bond-elokuva, jossa Daniel Craig näyttelee nimihahmoa saatiin vihdoin reilun vuoden odotuksen jälkeen teattereihin . Graigin seuraajaa on arvoiteltu kuitenkin jo useamman vuoden ajan, sillä Graig on tehnyt hyvin selväksi, ettei halua pestissä enää jatkaa.

Roolin on arvailtu menevän Rege-Jean Pagelle, Tom Hardylle, Richard Maddenille, Idris Elballe sekä Henry Cavillille.

Cavill vastasi Hollywood Reporterille Bondia koskeviin huhuihin, eivätkä vastaukset varsinaisesti hillitse häntä koskevia spekulaatioita. Reporter on mennyt jopa niin pitkälle, että on otsikoinut artikkelinsa: "Miksi Henry Cavill jo käytännössä on James Bond".