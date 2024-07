Liettuan ihmemies paiskasi taas hirmukaaren – Daniel Ståhl yössä

Viime kesän MM-ykkönen Ståhl on tällä kaudella ollut hieman hukassa. Viimeisen neljän kilpailun keskiarvo on vaatimaton 64,10 metriä, eikä voittoja ole tilillä tämän kauden kansainvälisistä kisoista kuin yksi. Sekin on kauden avauskisasta toukokuulta, kun Ståhl sai limppunsa liitämään tähän mennessä kauden parhaaseensa 68,99.