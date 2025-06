Rooman Timanttiliiga käynnistyi hurjalla kaarella – kisaennätys paperia

Rooman Timanttiliigan kansainvälinen lähetys alkaa vasta klo 22, mutta Stadio Olimpicolla nähtiin jo ennen signaalin alkua hurjia tuloksia.

Alkuillan kovimman rykäisyn esitti Yhdysvaltain Valarie Allman, joka kiskaisi kiekkonsa hurjiin lukemiin 69,21. Tulos on Rooman Timanttiliigan kisaennätys. Allman otti ennätyksen nimiinsä kisassa neljänneksi jääneeltä Kroatian Sandra Elkaseviciltä, joka heitti vielä Perkovic-nimellä kisaennätyksen 68,93 vuonna 2018.

Katso Allmanin heitto jutun ylälaidan videolta.

Maailman kärkitulokseksi voittoheitto ei yllä. Allman pitää hallussaan kauden kärkeä mahtiheitolla 73,52. Yhdysvaltalaisen ennätyksestä on kuitenkin mainittava, että se on tehty Oklahoman pellolla todella tuulisissa olosuhteissa. Allmanin voittoheitto Roomassa on stadionolosuhteissa heitettynä erinomainen.

Allman otti Rooman kisan voiton, toiseksi heitti Kuuban Yaime Perez (66,63) ja kolmanneksi Hollannin Jorinde van Klinken (65,77). Elkasevic jäi tulokseen 64,91.

Myös naisten seiväskisa saatiin päätökseen ennen kansanvälisen signaalin alkua. Kilpailun voittoon ponnisti niin ikään USA:n Sandi Morris tuloksella 480. Yhdysvaltalainen ylitti korkeuden viimeisellä yrityksellään ja jätti maannaisensa Gabriela Leonin ja Italian Roberta Brunin jaetulle toiselle sijalle tuloksella 465. Morris ei yrittänyt enää korkeammista korkeuksista.

Tulos on Morrisin kauden paras. Hän kipuaa sillä maailmanlistalla jaetulle viidennelle sijalle. Kaikki tämän kauden maailmanlistalla hänen edellään olevat ovat tehneet tuloksensa hallikisoissa, joten Morrisin hyppy on tämän kesän ulkoratakauden paras.

Timanttiliigan lähetys käynnistyy MTV Katsomosta klo 22.