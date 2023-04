Liettualainen paiskasi kiekossa jättikaaren – hirmutulos hylättiin

Mykolas Alekna on kaksinkertaisen olympiavoittajan Virgilijus Aleknan poika. Isän hurjaan ennätykseen 73,88 pojalla on vielä muutama metri matkaa, kun hänen ennätyksensä on 69,81. Viime vuonna nuorempi Alekna otti kiekonheitossa MM-kisoista hopeaa ja EM-Münchenistä kultaa. Alekna on vasta 20-vuotias ja hänet nähtäneen kesällä Espoossa alle 23-vuotiaiden EM-kilpailuissa.