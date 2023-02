Jälleen yhden suomalaisen somevaikuttajan IG-tili jäädytettiin! Sara Janhusen vuosien työ valui hukkaan – näin tapahtumat etenivät

TikTok-videopalvelussa suosioon noussut Sara Janhunen on aktiivinen myös Instagramin puolella, ja hän onkin onnistunut työllistämään itsensä sosiaalisen median avulla. Tällä viikolla vuosia kestänyt työ valui hetkessä hukkaan, kun Janhusen Instagram-tili jäädytettiin.

Janhunen sai ilmoituksen, että Instagram-tili on jäädytetty 7. helmikuuta ja hänellä on 30 päivää aikaa ilmoittaa olevansa eri mieltä päätöksestä. Perusteena oli se, että Janhusen tili ei noudattanut yhteisösääntöjä.

Erikoinen sähköposti

– Tosi moni vaikuttaja on sanonut, että he ovat vastanneet sähköpostiin ja lähettäneet henkilötodistuksestaan kuvan. Muutaman päivän päästä he ovat saaneet Instagram-tilinsä takaisin. Minä en ole vielä uskaltanut lähettää.