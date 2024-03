Jälkiehkäisypillerit hiertävät Puolassa – hallitus turvautuu suunnitelmaan B

Kahdeksan vuotta vallassa ollut oikeistopopulistinen Laki ja oikeus -puolue (PiS) heikensi naisten lisääntymisoikeuksia, ja jälkiehkäisyn saamiseksi alettiin vaatia reseptiä vuonna 2017. Nykyinen pääministeri Donald Tuskin hallitus on luvannut hellittää rajoituksia, ja se aikoi palauttaa jälkiehkäisypillerin reseptivapauden 15-vuotiaille ja sitä vanhemmille naisille.

Tiukka lainsäädäntö

Jälkiehkäisypillereiden lisäksi Puolassa on kiistelty aborttilainsäädännön löyhentämisestä. Nykyisellään abortti on Puolassa laillinen vain harvoissa tapauksissa, kuten silloin, jos raskaus on saanut alkunsa raiskauksesta tai insestistä tai se uhkaa äidin henkeä tai terveyttä.