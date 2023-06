Jalkapallolegendalta järkyttävä paljastus Fifan toiminnasta MM-kisoissa – pelaajat laitettiin vuorollaan riisumaan alushousunsa: "Kun ovat nähneet paljaan p****n.."

Kolmea Päiväntasaajan Guinean pelaajaa syytettiin Saksassa pelatussa MM-turnauksessa, että he eivät olisi naisia. Fifa vaati tapahtuneen jälkeen, että maajoukkueiden tuli todistaa pelaajien olevan naisia. Fischer kertoi, että Ruotsin maajoukkuelääkäri ja naispuolinen fysioterapeutti, joka suoritti itse tarkastuksen, tulivat koputtamaan ruotsalaisen hotellihuoneen ovelle.

– Ymmärrän, mitä minun tulee tehdä ja vedän nopeasti treenihousut sekä alushousut samalla kertaa alas. Fysioterapeutti nyökkää, sanoo kyllä ja katsoo sen jälkeen ovella seisovaa lääkäriä. Kun kaikki joukkueestamme on tarkistettu, eli kun ovat saaneet nähdä paljaan pillun, voi lääkärimme allekirjoittaa nimensä alle, että Ruotsin naisten jalkapallomaajoukkue koostuu pelkästään naisista, Fischer sanoo kirjassaan.

– He saivat käskyn Fifalta ja en kyseenalaista liittoa (Ruotsin) ollenkaan, he eivät mielestäni hoitaneet asiaa huonosti. He tekivät sen, mitä oli pakko tehdä, Fischer sanoi.