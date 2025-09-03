Jalkapallokentiltä musiikkiareenoille? Sergio Ramosilta yllättävä aluevaltaus

Huippupuolustaja Sergio Ramos on alkanut tekemään musiikkia.

Sukupolvensa parhaimpien puolustajien joukkoon lukeutuva Ramos on pelannut viime vuodet kirkkaimpien valokeilojen ulottumattomissa Meksikon liigassa pelaavassa Monterreyssa.

Upean pelaajauran lähestyessä vääjäämättä loppuaan, on Ramos ottanut askeleen kohti uutta mahdollista ammattia artistina.

Ramos julkaisi aiemmin tällä viikolla nimittäin ihka ensimmäisen singlensä ja musiikkivideonsa. Cibeles-nimeä kantavan kappaleen musiikkivideo on kerännyt kahdessa päivässä jo yli 2,6 miljoonaa katselukertaa Youtubessa.

Musiikkivideolla nähtävien jalkapallovälähdysten ja kappaleen sanojen perusteella voi päätellä, että kappale saattaa olla hyvinkin osoitettu Ramosin entiselle seuralle Real Madridille. Kaksikon menestyksekäs yhteistyö päättyi Real Madridin aloitteesta kauden 2020-21 jälkeen, kun espanjalaistähdelle ei tehty enää jatkosopimusta.

– On asioita, joita en kertonut sinulle. Ne satuttavat minua yhä. En koskaan halunnut lähteä, mutta pyysit minua lentämään, Ramos laulaa uudessa kappaleessaan.

Ramos on tehnyt musiikkia ennen soolouraansakin. Vuonna 2016 Ramos lauloi Espanjan maajoukkueen MM-kisabiisillä La Roja Baila.

Ramosin entisen seuran ex-edustaja Cristobal Sorian mukaan Ramos on työstämässä kokonaista albumia.

– Hän on äänittänyt kokonaisen albumin. Tämä on vain yksi kappale. Hän on tehnyt töitä maailmanlaajuisten musiikkitähtien kanssa, Soria sanoo BeIN Sportsin mukaan.