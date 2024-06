Sergio Ramosin uudet päätatuoinnit bongattiin – koskettava yhteys esillä

Ramosilla on kummankin korvansa yllä tuore numerotatuointi. Numeroina ovat 93 ja 15. Leimat ovat paljastuneet esimerkiksi Ramosin tuoreista Instagram-julkaisuista ja kuvista sekä videoista, joita Ramosista on levinnyt, kun hänet on nähty seuraamassa NBA-finaalia.