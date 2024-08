Jakob Ingebrigtsen kielsi ME-tavoitteen – kisajärjestäjiltä päinvastainen paljastus

Puolan Sleesiassa kisataan Timanttiliigaa sunnuntain, ja miesten 3000 metrillä on mahdollista nähdä maailmanennätys. Suosikki ME-ajan rikkomiseen on Norjan Jakob Ingebrigtsen, joka tosin sanoi vielä lauantaina, että ei ole ajatellut 3000 metrin ME-aikaa, kun Norjan NRK kysyi häneltä Daniel Komenin maailmanennätyksen 7.20,67 rikkomisesta.

Järjestäjät ovat kuitenkin ilmoittaneet, että valojänis on asetettu aikaan 7.20,65, eli kaksi sekunnin sadasosaa ME-ajan alle. Myös Ingebrigtsenin agentti vahvistaa, että norjalaisjuoksija on toivonut kyseistä vauhtia.

– Se on suunnilleen nopeus, jonka hän haluaa. 59 sekuntia per kierros, vahvistaa Ingebrigtsenin agentti Daniel Wessfeldt NRK:lle .

Ingebrigtsen on juossut 3000 metrin Euroopan ennätysaikaan 7.23,63, millä hän on maailman kaikkien aikojen tilastossa kolmantena. Tilastossa vain sekunnin sadasosan hänen takanaan oleva Etiopian Yomif Kejelcha on myös mukana sunnuntain kilpailussa, joten norjalainen saa äärimmäisen kovan vastuksen.