Ruotsalaistähden mittavalle NHL-uralle viimeinen niitti: "On aika"

NHL:ssä 1050 ottelua pelannut ruotsalaishyökkääjä Loui Eriksson on ilmoittanut uransa olevan lopullisesti ohi.

16 kautta NHL:ssä tahkonnut Eriksson pelasi viimeisen kerran Atlantin takana kaudella 2021-2022, jolloin hän edusti Arizona Coyotesia.

Kaudella 2022-2023 Eriksson pelasi vielä Frölundassa, mutta sen koommin ei pelejä ole vyölle kertynyt.

39-vuotias Eriksson teki NHL:ssä Dallas Starsissa, Boston Bruinsissa, Vancouver Canucksissa ja mainitussa Arizonassa tehot 253+360.

– On aika. Puolentoista vuoden pohdinnan jälkeen, on aika virallisesti eläköityä. Jääkiekko on antanut minulle enemmän kuin olisin voinut kuvitella. Olen kokenut korkeimmat huiput ja syvimmät pohjat, mutta lopuulta olen kiitollinen kaikista muistoista, joiden kanssa poistun lajin parista, Eriksson kirjoitti Instagram-tilillään.

Dallasin toisen kierroksen varauksen uran tuottoisin ajanjakso osui kausille 2008-2012, jolloin hän teki Starsille 325 ottelussa 278 tehopistettä (118 maalia ja 160 syöttöä).

Ruotsin maajoukkueessa Eriksson voitti olympiahopeaa vuonna 2014 ja maailmanmestaruuden keväällä 2013.