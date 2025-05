Jääkiekon maailmanmestari lopettaa – "Ei varmaan kukaan usko"

Dick Axelsson lopettaa jääkiekkoilijan uransa, ruotsalainen maailmanmestari kertoo Aftonbladetille.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Dick Axelsson lyö hokkarit naulaan. Hyökkääjän uran päättymisestä raportoiva Aftonbladet kertoo, että on vaikea laskea, kuinka monta kertaa mies on lopettanut ja tehnyt paluun.

Expressen puolestaan laskeskelee, että kyseessä on neljäs kerta.

– Nyt se on ohi, olen pelannut viimeisen jääkiekko-otteluni, Axelsson, 38, sanoo Aftonbladetille.

Konkari oli kokonaan pelaamatta kauden 2023–24, kunnes palasi tositoimiin ja kiekkoili kuluneella kaudella Ruotsin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla Djurgårdenissa.

Mies oli vahvassa roolissa johdattamassa seuraa takaisin Ruotsin pääsarjaan SHL:ään kolmen vuoden tauon jälkeen.

Hän olisi halunnut jatkaa Djurgårdenin nutussa, mutta ei saanut uutta sopimusta.

– On surullista, kun kaikki on tuntunut niin hyvältä. Minun on hyväksyttävä se, vaikka tavoitteeni oli pelata jälleen pääsarjassa.

"Paluuta ei enää tule"

Axelsson on sanonut monta kertaa aiemminkin lopettavansa, mutta lupaa, että nyt päätös myös pitää.

– Ei sitä varmaan kukaan usko. Nyt ainakaan paluuta ei enää tule. Olen tehnyt viimeisen comebackini ja lopetan viimeisen kerran.

Mies palaa tuttuun pestiin antamaan jääkiekkoasiantuntemustaan Aftonbladetille.

Axelsson voitti maailmanmestaruuden Ruotsin ja Suomen jakamissa kisoissa vuonna 2013. Seuraavana vuonna hän saavutti Valko-Venäjän Minskin karkeloissa MM-pronssia.

Ruotsin mestaruutta Axelsson juhli kahdesti ja Sveitsin mestaruutta kerran.

Axelsson on voittanut lisäksi kolme rullakiekon maailmanmestaruutta.