Yllätysveto: Stanley Cup -voittaja hyppää takaisin kaukaloon 45-vuotiaana

Näin vuosia myöhemmin on kuitenkin selvinnyt, että aivan viimeisiä piirtojaan mies ei vuonna 2015 kaukaloon jättänyt. NHL-seura Vancouver Canucksin kehitysvalmentajana työskentelevä Samuelsson vetää ainakin yhden pelin Ruotsin neljänneksi korkeimmalla sarjatasolla Hockeytvåanissa Åker/Strängnäsissä, kun joukkue kohtaa tänään tiistaina kotonaan Trångsundin.

– Ajatuksena on, että teen Åker/Strängnäsin urheilujohtajalle palveluksen. He ovat houkutelleet minua muutaman vuoden ajan harjoittelemaan joukkueen kanssa. Ehtonani oli, että Stefan (Gråhns) olisi mukana. Sanoin seuralle, että olen mukana, jos Stefan on myös, Samuelsson valotti.