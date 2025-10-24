Suomen Jääkiekkoliiton lisenssikomitea on määrännyt Helsingin Jokereille 5 000 euron sakon lisenssiehdon rikkomisesta yhtiössä tapahtuneiden omistusjärjestelyiden yhteydessä. Jääkiekkoliitto ja Jokerit tiedottivat asiasta perjantaina.
Jokerit selvittää verkkosivuillaan, että lisenssikomitea määräsi sille 5 000 euron sakon, koska se ei ollut hyväksyttänyt omistuksessaan tapahtuneita muutoksia lisenssikomitealle lisenssiehtojen edellyttämällä tavalla.
Lisenssikomitean päätöksessä todetaan, etteivät itse omistusrakenteessa tapahtuneet muutokset ole ongelmallisia lisenssiehtojen näkökulmasta.
Rikkomuksen yhteydessä väläyteltiin jopa Jokerien Mestis-lisenssin menettämistä, mutta asia kuitattiin nyt sakoilla.
Liiton mukaan lisenssikomitean päätöksistä voi valittaa Urheilun oikeusturvalautakunnalle 30 vuorokauden kuluessa päätöksestä. Jokerit ei kerro tiedotteessaan mahdollisista valitushaluistaan, mutta toteaa, että "nyt kuitenkin katseet siirtyvät kentälle", viitaten sen loppuunvarattuun otteluun Jokipoikia vastaan Veikkaus Arenassa perjantaina.
Jokerien alkukausi Mestiksessä on ollut heikko. Se on sarjassa seitsemäntenä kerättyään 15 pistettä 11 ottelusta.