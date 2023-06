Jääkiekkoliitto myönsi vihdoin virheensä Pelicans-juniorin rasismitapauksessa – maksaa korvauksia laittomista vastatoimistaan

– On hienoa, että tässä tapauksessa saavutettiin sovinto ja Jääkiekkoliitto on ryhtynyt toimiin yhdenvertaisuuden edistämiseksi myös laajemmin. Jokaisella on oikeus syrjimättömyyteen urheilussa. Erityisesti, kun pelaajina on lapsia ja nuoria, on välttämätöntä, että rasistiseen ja syrjivään toimintaan puututaan tiukasti ja sitä myös ennaltaehkäistään, johtava erityisasiantuntija, yksikönpäällikkö Robin Harms painottaa yhdenvertaisuusvaltuutetun tiedotteessa.