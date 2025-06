Historiaa: Kaksi täysin uutta maata jysäytti jalkapallon MM-kisoihin

Uzbekistan ja Jordania ovat selviytyneet ensimmäistä kertaa historiassaan jalkapallon miesten MM-lopputurnaukseen.

Uzbekistan varmisti paikkansa ensi vuoden MM-kisoissa pelaamalla Aasian MM-karsinnoissa torstaina vieraissa maalittoman tasapelin Arabiemiraattien kanssa. Tulos varmisti sille ennen päätöskierrosta A-lohkon kakkossijan, kun lohkon kaksi parasta pääsee suoraan MM-kisoihin.

Jordania puolestaan kaatoi Omanin vieraskentällä 3–0 ja varmisti B-lohkon kakkossijan.

MM-kisapaikkansa varmisti torstaina myös kisojen vakiokävijä Etelä-Korea, joka on B-lohkon kärjessä. Etelä-Korea varmisti 11. perättäisen MM-kisapaikkansa voittamalla Irakin vieraissa 2–0.

MM-kisat pelataan kesällä 2026 Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa. Turnauksen 48 osallistujamaasta on nyt selvillä kymmenen.

Aasiasta olivat paikkansa varmistaneet jo ennen torstaita A-lohkon ykkönen Iran ja C-lohkon voittaja Japani. C-lohkon toisen kisapaikan vie joko Australia tai Saudi-Arabia. Joukkueet kohtaavat ensi viikolla Saudi-Arabian Jeddassa ottelussa, jossa tasapeli riittää Australialle MM-kisalippuun.

Kisapaikka ollut lähellä ennenkin

Vaikka MM-turnauksen laajentaminen 32 maasta 48 maahan on tuonut muun muassa Aasialle lisää paikkoja ja tehnyt kisoihin pääsemisestä helpompaa, Uzbekistanille paikka MM-kisoissa on myös palkinto pitkään jatkuneesta kehityksestä. 37 miljoonan asukkaan valtio on Keski-Aasian vahvin jalkapallomaa.

– En voi kuvailla tunteitani. Olen hyvin, hyvin iloinen. Ensimmäistä kertaa 34 vuoden aikana Uzbekistanin maajoukkue on päässyt MM-kisoihin, yrittäjä Otabek Khaydarov, 36, kertoi AFP:lle Uzbekistanin pääkaupungissa Tashkentissa kisapaikan ratkettua.

Uzbekistan oli vähällä päästä jo vuoden 2014 MM-kisoihin. Tuolloin se jäi Etelä-Korean taakse ja kisojen ulkopuolelle vain maalieron perusteella.

Jordania puolestaan selvisi samaisissa MM-karsinnoissa mannertenväliseen jatkokarsintaan asti, mutta hävisi tuolloin kisapaikan Uruguaylle yhteismaalein 0–5.

Uzbekistanin joukkueessa on pelaajia, jotka ovat päässeet koviin eurooppalaisseuroihin. Hyökkääjä Eldor Shomurodov pelaa AS Romassa, ja vasta 20-vuotias puolustajalupaus Abdukodir Khusanov siirtyi aiemmin tänä vuonna Englannin Valioliigan mahtiseura Manchester Cityyn. Khusanovista on tullut kotimaassaan suuri sankari.

Uzbekistanin vahva pelaajatuotanto on näkynyt myös siinä, että maa on voittanut nuorten tasolla Aasian mestaruuksia. Jordania puolestaan ylsi toissa vuonna finaaliin aikuisten Aasian mestaruuskisoissa.