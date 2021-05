Eduskunta äänestää tänään viimein elpymispaketista – tutkija olisi kaivannut enemmän keskustelua sisällöstä: "Tässä on kuultu erikoisia kommentteja"

Paketin hyväksyminen vaatii taakseen eduskunnassa kahden kolmasosan enemmistön. Hallituspuolueiden on arvioitu äänestävän yhtenäisesti paketin puolesta, mutta läpimenoon tarvitaan apua myös oppositiolta. Avainasemassa on kokoomuksen ryhmä, joka monien käänteiden jälkeen päätti äänestää paketin puolesta. Tosin muutama kokoomuslainen on ilmoittanut äänestävänsä vastaan.

Eduskunta ei ollut pelkkä kumileimasin

Rahaa työllisyyteen ja vihreään siirtymään

Suomessa pakettiin liittyvä kritiikki on pyörinyt pitkälti paketin oikeudellisen perustan ympärillä. Elpymispaketin on katsottu vievän EU:ta kohti yhteisvastuullista velkaa, jota Suomi on perinteisesti vastustanut. Kimmo Elo olisi halunnut kuulla enemmän puhetta paketin sisällöstä.

– Tässä on kuultu erikoisia kommentteja, kuten "Tämä on hyvä Euroopalle mutta huono Suomelle". Suomi ikäänkuin ulkoistetaan eurooppalaisesta tilanteesta, joka on tuntunut hieman erikoiselta. Keskustelu EU:n tulevaisuudesta ja selviämisestä uudessa maailmanjärjestyksessä, se on ollut meillä poissa. Muualla on kyllä keskusteltu enemmän EU:sta ja Eurooppa-kontekstista. Meillä EU on ollut taustalla ja tästä on tullut enemmän sisäpoliittinen kysymys, Elo toteaa.